Рыночный триумф Goldman Sachs: рекордная прибыль во II квартале превзошла все ожидания

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) опубликовал выдающийся финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав беспрецедентно сильные результаты во всех ключевых бизнес-сегментах.
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