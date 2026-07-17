MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рыночный триумф Goldman Sachs: рекордная прибыль во II квартале превзошла все ожидания

Рыночный триумф Goldman Sachs: рекордная прибыль во II квартале превзошла все ожидания

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) опубликовал выдающийся финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав беспрецедентно сильные результаты во всех ключевых бизнес-сегментах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии