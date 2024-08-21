МИД Китая назвал США крупнейшим в мире создателем рисков ядерной угрозы

Соединенные Штаты являются главным в мире создателем рисков ядерной угрозы, считают в МИД Китая. Такую характеристику в ведомстве дали засекреченной ядерной стратегии США, одобренной президентом Джо Байденом.
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