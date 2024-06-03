Зеленский попросил Филиппины направить на Украину психотерапевтов

REUTERS/Edgar Su Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса – младшего направить специалистов в сфере психологического здоровья на Украину для помощи военнослужащим, сообщила пресс-служба администрации филиппинского лидера.
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