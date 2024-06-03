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Зеленский попросил Филиппины направить на Украину психотерапевтов

Зеленский попросил Филиппины направить на Украину психотерапевтов

REUTERS/Edgar Su Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса – младшего направить специалистов в сфере психологического здоровья на Украину для помощи военнослужащим, сообщила пресс-служба администрации филиппинского лидера.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
А лучше нарколога и психиатра для самого, великого Кровавого клоуна. А то он уже на излете от белой муки,теряет над собой контроль.
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20 час.

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