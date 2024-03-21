США нашли способ прекратить параллельный импорт в Россию

Турецкая газета Hürriyet сообщила со ссылкой на источники, что правительства США и Турции договорились, что США введут санкции против Турции, прежде чем вводить санкции против местных компаний, подозреваемых в обходе ограничений против России.
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