Политнавигатор Полтора месяца Киев жил без российских бомбардировок. Если быть точным, то 44 дня.
Киевские реалии. Боязнь бомбежек и новый виток обеднения
Комментарии
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М
Мария
Дорого обошлись кастрюлям кружевные труселя!
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5 час.
В
Владимир
Давно надо было так. Удар по Донецку, удар по куеву, причем куда придется и т.д.
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3 час.
Natalija Osminina
Они же все под препаратами. естественным допингом ненависти и реальными медицинскими.
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2 час.
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