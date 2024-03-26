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Киевские реалии. Боязнь бомбежек и новый виток обеднения

Киевские реалии. Боязнь бомбежек и новый виток обеднения

Политнавигатор Полтора месяца Киев жил без российских бомбардировок. Если быть точным, то 44 дня.

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Комментарии
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М
Мария
Дорого обошлись кастрюлям кружевные труселя!
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5 час.
В
Владимир
Давно надо было так. Удар по Донецку, удар по куеву, причем куда придется и т.д.
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3 час.
Natalija Osminina
Они же все под препаратами. естественным допингом ненависти и  реальными медицинскими.
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2 час.

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