Real Madrid called on Javier Tebas to resign after the La Liga president likened the club's approach to Joseph Goebbels, the Nazi's propaganda chief.
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