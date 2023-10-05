Президент Словакии Чапутова выступила против нового пакета военной помощи Киеву

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине сразу после парламентских выборов, на которых победила партия Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо.
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