Идеологическая мастерская. Кто и чему учит студентов в театральном ВУЗе?Коррупционный скандал в ГИТИС высветил проблему, которая в долгосрочной перспективе может быть куда серьезнее обнаруженной финансовой махинации.
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