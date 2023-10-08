Какой церковный праздник сегодня, 9 октября, отмечают православные христиане Анна ФедороваВ понедельник, 9 октября 2023 года, верующие отмечают три православных церковных праздника, которые означают важные события в религиозной жизни православных христиан.
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