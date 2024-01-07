В Башкортостане полицейский в свой выходной день помог задержать подозреваемого в серии афер в отношении пенсионеров

Сотрудник отдела экспертно-криминалистических учетов Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Башкортостан капитан полиции Риваль Исламов в свой выходной день в одном из торговых центров города Уфы, заметил молодого человека схожего по ориентировке.
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