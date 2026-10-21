Cuba has the oldest population in Latin America and the Caribbean, with 26.7% of its residents age 60 or above in 2025, government statistics say.
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