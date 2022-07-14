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В Орле подполковник полиции воровала еду у курсантов

В Орле подполковник полиции воровала еду у курсантов

Подполковника полиции Орловского юридического института МВД России уличили в краже еды у курсантов. По версии следствия, замначальника отдела тылового обеспечения и заведующая складом около полугода воровали еду из столовой ОрЮИ МВД России им.

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