В Орле подполковник полиции воровала еду у курсантов

Подполковника полиции Орловского юридического института МВД России уличили в краже еды у курсантов. По версии следствия, замначальника отдела тылового обеспечения и заведующая складом около полугода воровали еду из столовой ОрЮИ МВД России им.
Подполковника полиции Орловского юридического института МВД России уличили в краже еды у курсантов. По версии следствия, замначальника отдела тылового обеспечения и заведующая складом около полугода воровали еду из столовой ОрЮИ МВД России им.
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