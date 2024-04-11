В МИД РФ пообещали Финляндии контрмеры при создании для России ядерной угрозы

Финляндия в полной мере столкнутся с военно-политическими контрмерами, если создаст ядерные угрозы для России, заявил в беседе с ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
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