В мрачной тьме далёкого будущего сурового настоящего есть только война.Как говорили древнеримские товарищи, мир – это передышка между войнами.
Время воинов
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В мрачной тьме далёкого будущего сурового настоящего есть только война.Как говорили древнеримские товарищи, мир – это передышка между войнами.
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