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Царьград

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Журналисты стали главным тормозом для фальшивых научных исследований

Журналисты стали главным тормозом для фальшивых научных исследований

Журналистика все чаще выступает последней линией обороны, когда официальные институты молчат.Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Media and Communication», именно научные журналисты становятся тем самым тормозом, который не дает фальшивым исследованиям и манипуляциям проникнуть в общественное сознание.

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