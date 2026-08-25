Журналисты стали главным тормозом для фальшивых научных исследований

Журналистика все чаще выступает последней линией обороны, когда официальные институты молчат.Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Media and Communication», именно научные журналисты становятся тем самым тормозом, который не дает фальшивым исследованиям и манипуляциям проникнуть в общественное сознание.
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