"Магнит" купит "Азбуку вкуса". Какова цена вопроса?

"Магнит" купит контрольный пакет акций "Азбуки вкуса". "Магниту" перейдут магазины "Азбуки вкуса", находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге, а также пять производственных кухонь и три логистических центра.
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