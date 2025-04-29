Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Просто власти не интересны чаяния коренного народа. И не дай бог, народ начнет вдумываться и отстаивать свои права. А...Детей били "кавка...
  • Leon Dan
    Лучше бы городу вернули его родное название. Или власть действительно боится, что народ начнет вспоминать и сравниват...Путин поддержал п...
  • Leon Dan
    Лучше бы городу вернули его родное название. Или власть действительно боится, что народ начнет вспоминать и сравниват...Сталинград: Путин...

"Магнит" купит "Азбуку вкуса". Какова цена вопроса?

"Магнит" купит "Азбуку вкуса". Какова цена вопроса?

"Магнит" купит контрольный пакет акций "Азбуки вкуса". "Магниту" перейдут магазины "Азбуки вкуса", находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге, а также пять производственных кухонь и три логистических центра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх