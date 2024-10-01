Новая новость сарафанного радио или один из способов врага вызвать неприязнь к участникам СВО

Лидия

Что бы не говорили про участников СВО и их близких, я всегда на их стороне, на них и за них молиться надо, а не рот разевать в их сторону. Считаю надо больше внимания и тепла им уделять и прославлять. Кто считает по другому, пусть сходит и повоюет.