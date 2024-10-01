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Новая новость сарафанного радио или один из способов врага вызвать неприязнь к участникам СВО

Новая новость сарафанного радио или один из способов врага вызвать неприязнь к участникам СВО

В сарафанном радио новая новость. Оказывается умных, талантливых и способных деточек, у которых достаточно баллов, не принимают в престижные вузы страны, потому что все места отдают детям участников СВО! Собственно, ничего нового в этом нет.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
1.Количество бюджетных мест в этом году увеличено. 2. Те, кто хотел поступить и учились все 11 лет достойно - поступили!
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7 час.
Лидия
Что бы не говорили про участников СВО и их близких, я всегда на их стороне, на них и за них молиться надо, а не рот разевать в их сторону. Считаю надо больше внимания и тепла им уделять и прославлять. Кто считает по другому, пусть сходит и повоюет.
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6 час.
М
Мария
Нашли, кому завидовать.
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6 час.

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