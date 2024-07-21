В воскресенье в Петербурге облачно, с прояснениями

Местами ожидаются дожди и грозы В воскресенье Северная столица будет находиться под влиянием периферии циклона, медленно уходящего в Центр Европейской Росси, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
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