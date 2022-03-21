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«Великая честь» выставлена на продажу во Владивостоке за 1 000 000 рублей

«Великая честь» выставлена на продажу во Владивостоке за 1 000 000 рублей

Серая поясная сумка с логотипом приостановившей свою деятельность в России сети ресторанов быстрого питания Макдоналдс, по словам продавца, была получена в качестве награды за участие во всероссийском волонтёрском мероприятии «Мой эко день».

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