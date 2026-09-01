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Царьград

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Депутат показал новый зал Рады для голосований при тревогах

Депутат показал новый зал Рады для голосований при тревогах

В Верховной раде открыли подвальный зал для голосований во время воздушных тревог в Киеве. Депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что доступ к голосованию будет через QR-коды, а места для части депутатов устроят в коридорах.

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