Мошенники адаптировали схемы под запуск цифрового рубля

Едва цифровой рубль начал работать, как мошенники подстроили под него свои схемы. Они используют информационный шум вокруг запуска новой платёжной системы, который пришёлся на 1 сентября, чтобы красть данные и деньги граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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