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CAR

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Началось производство нового Land Cruiser Prado

Началось производство нового Land Cruiser Prado

На совместном предприятии двух концернов FAW-Toyota, расположенном на территории Китая, в текущем месяце стартовало производство нового внедорожника Land Cruiser Prado, который имеет высокую популярность среди российских автолюбителей.

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