Началось производство нового Land Cruiser Prado

На совместном предприятии двух концернов FAW-Toyota, расположенном на территории Китая, в текущем месяце стартовало производство нового внедорожника Land Cruiser Prado, который имеет высокую популярность среди российских автолюбителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии