Defence Turk: Доклад Франции о производстве дронов в Турции вызвал напряженность

Доклад Министерства обороны Франции о производстве беспилотных летательных аппаратов Турцией вызвал дипломатический кризис между двумя странами из-за публикации фотографий стратегических объектов Анкары, сделанных со спутника.
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