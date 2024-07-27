Блогер Ярцева: варенье можно приготовить из шишек, лука и помидоров

Если варенье из ягод или фруктов уже приелось, можно поэкспериментировать. Лакомство с интересным вкусом получится почти из любого растения, рассказала в интервью радио Sputnik технолог общественного питания и кулинарный блогер Елена Ярцева.
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