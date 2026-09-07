Премьер Польши Туск назвал «идиотами или предателями» соотечественников, ликующих в связи с триумфом АдГ на выборах

Премьер-министр Польши Дональд Туск обозвал собственных соотечественников, которые радуются успеху правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в федеральной земле Саксония – Анхальт.
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