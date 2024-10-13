В Хабаровском крае на реке Уссури пропал человек

Поисковые работы ведутся на реке Уссури в районе села Аргунское в Хабаровском крае после инцидента с 45-летним мужчиной, который, по предварительным данным, выпал из лодки при столкновении двух маломерных судов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии