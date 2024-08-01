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Сбер рассказал, как будет выглядеть новый современный аэропорт в Горно-Алтайске

Зампред Сбера Станислав Кузнецов представил утверждённый эскиз нового аэровокзала и рассказал о том, что уже сделано для реализации проекта: заключён договор на проектирование реконструкции аэродрома, завершены полевые изыскания, разработаны и направлены в Минтранс России материалы по организации международного пункта пропуска и т.

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