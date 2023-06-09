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Русский турист погиб при нападении акулы в Египте: что известно о происшествии

Русский турист погиб при нападении акулы в Египте: что известно о происшествии

Египтяне поймали акулу-убийцу, которая напала на 23-летнего Владимира Попова на пляже в Хургаде.Министерство окружающей среды Египта сообщило, что в Хургаде удалось поймать акулу-убийцу, которая напала на туриста из России 23-летнего Владимира П.

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