Русский турист погиб при нападении акулы в Египте: что известно о происшествии

Египтяне поймали акулу-убийцу, которая напала на 23-летнего Владимира Попова на пляже в Хургаде.Министерство окружающей среды Египта сообщило, что в Хургаде удалось поймать акулу-убийцу, которая напала на туриста из России 23-летнего Владимира П.