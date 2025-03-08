Сегодня 35-летие Петры Квитовой

Профессионал с 2006-го, Квитова обладательница 31 титула уровня тура, в том числе двух – на «Уимблдоне» (2011, 2014) и одного – на итоговом турнире WTA (победила в свой дебют в 2011-м, что, кроме нее, удавалось только Серене Уильямс и Марии Шараповой).