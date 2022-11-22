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Шакил О′Нил: «Я больше никогда не увижу Кобе в этой жизни. Помните о своих близких, чаще звоните им»

Прославленный центровой Шакил О′Нил высказался о потере экс-одноклубника по «Лейкерс» Кобе Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.

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