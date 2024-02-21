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Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить, мозг же глотает любую дрянь

Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить, мозг же глотает любую дрянь

Выплатив ипотеку, вводите продукты постепенно, чтобы желудок смог снова привыкнуть к пище! Врач из небольшого городка взял, наконец, отпуск и оставил вместо себя своего младшего сына, недавно окончившего медицинский факультет.

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