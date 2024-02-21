Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить, мозг же глотает любую дрянь

Выплатив ипотеку, вводите продукты постепенно, чтобы желудок смог снова привыкнуть к пище! Врач из небольшого городка взял, наконец, отпуск и оставил вместо себя своего младшего сына, недавно окончившего медицинский факультет.
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