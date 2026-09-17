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Газета «Культура»

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Вторая «Бриллиантовая бабочка» пройдёт в «Мастерской „12“» Никиты Михалкова

Вторая «Бриллиантовая бабочка» пройдёт в «Мастерской „12“» Никиты Михалкова

В 2026 году вторая церемония вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка» снова примет «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» в Москве, сообщил инициатор и вдохновитель премии Никита Михалков.

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