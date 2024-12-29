Обыск у командира бригады ВСУ произошел после избиения им солдат

Обыск у командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка был проведен сотрудниками государственного бюро расследований (ГБР) Украины, заявил неназванный источник в правоохранительных органах 29 декабря, сообщает издание «Украинская правда».
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