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Стартовый рекорд: Китай за шесть дней запустил шесть ракет и десятки спутников

Стартовый рекорд: Китай за шесть дней запустил шесть ракет и десятки спутников

Серия началась 15 сентября с запуска ракеты Zhuque-2E компании LandSpace с космодрома Цзюцюань. Ракета использует двигатели на жидком метане и кислороде и вывела на низкую околоземную орбиту 10 спутников для китайской широкополосной группировки Qianfan.

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