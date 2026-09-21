Стартовый рекорд: Китай за шесть дней запустил шесть ракет и десятки спутников

Серия началась 15 сентября с запуска ракеты Zhuque-2E компании LandSpace с космодрома Цзюцюань. Ракета использует двигатели на жидком метане и кислороде и вывела на низкую околоземную орбиту 10 спутников для китайской широкополосной группировки Qianfan.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
- Различия в успева...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым