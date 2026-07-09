ФСБ пресекла теракт против высокопоставленного военного в Москве

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что сотрудники российской спецслужбы пресекли теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России в Москве, который готовил киевский режим и курирующие его западные кураторы.
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