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FiNE NEWS

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Кремль требует снятия санкций ЕС с российских бизнесменов, включая Усманова и Фридмана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также других граждан России, являются незаконными и должны быть сняты.

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