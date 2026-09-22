Кремль требует снятия санкций ЕС с российских бизнесменов, включая Усманова и Фридмана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также других граждан России, являются незаконными и должны быть сняты.
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