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Царьград

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Спасать Курскую область от вторжения назначен "человек решительный". Что известно о назначении Алексея Дюмина координатором КТО?

Спасать Курскую область от вторжения назначен "человек решительный". Что известно о назначении Алексея Дюмина координатором КТО?

С вечера в Сети обсуждается новость о назначении Алексея Дюмина координатором КТО на территории Курской области.

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