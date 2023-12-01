Корабль с 25 тысячами тонн бесплатной пшеницы из России прибыл в Сомали

В четверг, 30 ноября, федеральное правительство Сомали получило гуманитарную продовольственную помощь, предоставленную Россией в рамках поддержки усилий Сомали по борьбе с последствиями наводнения, обрушившегося на большинство провинций страны.
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