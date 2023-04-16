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Экипажи дальней авиации ВКС России в рамках внезапной проверки боевой готовности ТОФ совершили перелеты на оперативные аэродромы

Экипажи дальней авиации ВКС России в рамках внезапной проверки боевой готовности ТОФ совершили перелеты на оперативные аэродромы

Все полеты самолетов дальней авиации будут выполняться и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

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