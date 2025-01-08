Ольга Смородская: «Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому что он тренер «Зенита»

«Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому что он тренер «Зенита». Говорить, что любой тренер на его месте выигрывал бы каждый год трофеи, несерьезно.
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