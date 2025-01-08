Ольга Смородская: «Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому что он тренер «Зенита»

АЖ

Александр Жигилий

Он выигрывает трофеи, потому что у него деньги Газпрома- возможности покупки тех игроков, которые ему нужны из-за рубежа, а потом уже тренер! Без денег Газпрома, хоть семь пядей во лбу он был бы как тренер, но с ним было бы то, что и с Осинькиным из "Крылышек" и другими тренерами!