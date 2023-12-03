Говяжий язык: варим в несколько подходов, а потом настаиваем в бульоне. Деликатес к столу

Многие хозяйки недооценивают говяжий язык считая его всего лишь субпродуктом. На самом же деле, если приготовить язык правильно с соблюдением таймингов варки, то он легко заменит любую магазинную колбасу и даже будет намного вкуснее.
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