В Сеть «слили» список целей ВСУ в глубине России — от Москвы до курортов Юлия СоколоваПравительство Украины направило запросы странам Запада с просьбой одобрить использование западных вооружений для нанесения ракетных ударов по территории России.
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