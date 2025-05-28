СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Меморандум по урегулированию украинского кризиса очень важен как первый шаг для дипломатического давления на недоговороспособный киевский режим и как элемент документирования действий украинской стороны, которая сейчас ведет себя как флюгер.