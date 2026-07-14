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В августе 2026 года ряд категорий пенсионеров получит прибавку к выплате

В августе 2026 года ряд категорий пенсионеров получит прибавку к выплате

С 1 августа 2026 года сразу три категории пенсионеров получат прибавку к пенсии. Больше всех повезет владельцам накопительной части — их выплаты вырастут почти на 20%, тогда как работающим пенсионерам добавят не более 470 рублей.

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