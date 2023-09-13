Ничья России и Катара, политический скандал на игре Румынии с Косово, СКА Ротенберга проиграл 3-й матч подряд, Кагановская будет выступать в дуэте с Некрасовым и другие новости

❗️ЭСК РФС поддержала (https://t.me/rfsruofficial/8980) все решения Павла Кукуяна в матче ЦСКА – «Зенит». 1️⃣ Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 37-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА №2 Дугласа Келлвена в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как этот контакт произошел с рукой, находящейся в естественном положении в соответствии с его движением в данной ситуации, после умышленной игры в мяч этим же игроком. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде. 2️⃣ Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 75-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды ЦСКА №4 Виллиана Роши против атакующего игрока команды «Зенит» №4 Данилы Кругового, так как оба игрока, теряя равновесие в единоборстве за мяч без нарушения правил, начали падать на газон, а незначительный контакт защитника с ногой нападающего при падении был без какого-либо воздействия на соперника, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде. 3️⃣ Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 83-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве атакующего игрока команды «Зенит» №33 Ивана Сергеева с игроками обороняющейся команды ЦСКА №4 Виллианом Рошей и №27 Роберто Мойзесом в их штрафной площади комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны кого-то из защитников, так как они оба позиционно находились ближе к мячу и двигались к нему, их руки не были неестественно выставлены в сторону, когда как нападающий при попытке опередить соперников сам инициировал контакт с плечом игрока обороны. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде. 4️⃣ Судья правильно не удалил с поля игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Рошу на 90+3-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Роши, кратковременно ухватившего за горло игрока команды «Зенит» №21 Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как с его стороны не было дополнительного усилия, которое могло бы угрожать безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы и жестокости со стороны игрока ЦСКА комиссия не может рассматривать данное действие как очевидное проявление агрессивного поведения, в связи с чем, единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за неспортивное поведение. Другие решение ЭСК РФС — здесь (https://rfs.ru/news/218895).

Лена Мисько

Шеф-поVAR *** ЦСКА - Зенит. Разбор полётов. Огненный по накалу матч получился вчера на Песчаной, где встречались действующий чемпион и обладатель кубка страны. Максимально старательно пытались работать арбитры, выдерживая планку в единоборствах и даже не вынося ни одной дисциплинарной санкции до последней массовой конфронтации, но давайте обо всём по порядку. Если идти по хронометражу, то первый ключевой спорный момент (https://t.me/shhhnyakin/3332) случился только лишь на 75 минуте, когда в штрафной вели единоборство Круговой и Виллиан. Из трансляции видно, россиянин неплохо прокинул мяч мимо бразильца и пытался до него добраться, однако защитник армейцев сначала без нарушения выставил руку в корпус зенитовца, а потом случайно задел оппонента по ноге. Судьи были близки к "спасению" в этом моменте, ведь изначально могло показаться, что Круговой начинает падать до контакта в ногах, но это не так. И движение ног, и постановка корпуса атакующего свидетельствуют о том, что он не подлазил под защитника и действовал по-игроцки верно. Сложный момент, не спорю. При нынешнем допуске в единоборствах допускаю, что VAR склонялся не звать арбитра к монитору именно по этой причине, но думаю это признают ошибкой, ведь факт нарушения есть и от него, увы, не уйти. Далее конфронтация после гола, где как минимум пара человек не получила по жёлтой. Тут ответственность второго ассистента и только его. Объясняю. Главный после гола должен смотреть за игроками, которые бегут праздновать гол. Поскольку они бежали в сторону флагштока рядом со скамейкой ЦСКА его взгляд был направлен туда, а всё что происходило за спиной это прерогатива второго ассистента и только его. VAR помочь в этой ситуации не мог, в неспортивное поведение игроков он не вмешивается. А вот эмоции на последних секундах это уже следствие и накала игры, и не вынесение желтых после гола. Главным "творцом" во всем этом безобразии стал всё тот же Виллиан. Он сначала схватил за горло Ерохина, а потом сжал руку проявляя агрессивность (https://t.me/matchpremier/14689) в полной мере. Это плохой момент для бригады и для VAR, но чисто с человеческой точки зрения достаточно понятный. В такой большой конфронтации увидеть сразу или найти на повторах действия одного человека сложно, если не знать куда смотреть. Сухой остаток. Не назначен пенальти, не удалён игрок. Будет второе изменение в нашей таблице (https://t.me/chefVAR/195). @chefVAR