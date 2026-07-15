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Авторадио

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В Ростовской области на подпольной АЗС сгорели семь авто

В Ростовской области на подпольной АЗС сгорели семь автомобилей. Один человек пострадал. Причиной возгорания стала кустарная заправка машин в необорудованном месте, сообщили в региональном управлении МЧС.

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