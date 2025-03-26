Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до пяти голов отставание от канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.