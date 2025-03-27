«Национализировать, нельзя оставить». Враги России лишаются в Крыму и Севастополе всего нажитого за долгие годы

Крым и Севастополь продолжают национализировать имущество врагов России. Так, в Минимущества РК рассказали, что в прошлом году в бюджет Крыма от реализации национализированного имущества поступило порядка 2,8 млрд рублей.
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