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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джа Морэнт не стал прерывать атаку с данком через Виктора Вембаньяму, несмотря на прозвучавший ранее свисток арбитра

Джа Морэнт не стал прерывать атаку с данком через Виктора Вембаньяму, несмотря на прозвучавший ранее свисток арбитра

Разыгрывающий «Мемфиса», планировавший отказаться от данков, не стал прерывать атаку после прозвучавшего свистка и поставил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы в 4-й четверти при преимуществе в 11 очков.

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