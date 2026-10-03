Всемирная федерация армрестлинга сообщила о смерти Итана Лови

Французский армрестлер Итан Лови, которому было всего 19 лет, скончался. О его уходе из жизни сообщили промоушен East vs West и Всемирная федерация армрестлинга.
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